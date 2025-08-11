المركزية - أشار المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز إلى أن" الفيديو المصور من كاميرا مثبتّة داخل المستشفى الوطني في السويداء، والذي نشرته وسائل إعلامية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، يثبت بما لا يقبل الشكّ أن الفعل الإجرامي واللا إنساني واللا أخلاقي الهمجي، الذي نفذّته عناصر أمنية بحق أحد الكوادر الطبية في المستشفى، انما يستدعي إجراء التحقيقات السريعة اللازمة وتحديد المسؤوليات وتنفيذ المحاسبة القانونية، بحق من ارتكب هذه الجريمة النكراء وباقي الجرائم والفظاعات، التي حصلت في المدينة والجهات التي تقف وراءها".

ودعا المكتب الإعلامي في بيان، "الجهات الدولية المعنية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية المختصة، للنظر بالملفات المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات، التي وثّقتها الصور والمشاهد بحق المدنيين العُزّل من شيوخ ونساء وأطفال، وإجراء المقتضى بهذا الشأن".

واثنى المكتب في هذا السياق على "قرار مجلس الأمن الدولي، بخصوص مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء وتقديمهم للعدالة".