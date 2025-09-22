استنكر رئيس حزب "الحركة اللبنانية" المحامي الدكتور نبيل مشنتف في بيان، "تلزيم معاملات المواطنين في الأمن العام ووزارة الخارجية ومصلحة تسجيل السيارات لشركة "ليبان بوست"، ما يعني فرض سمسرة جديدة على المواطنين لإجراء معاملاتهم في تلك الدّوائر".

وقال: "كان المواطن يُجري معاملاته بنفسه من دون أن يدفع أيَّ كلفة إضافية، إنّه عمل غير إصلاحي إطلاقًا وقد كُنّا ننتظر من الحكومة الجديدة أن تُبعدَ السّماسرة عن المواطن وتخفف الضرائب عنه، وإذ بها تكلف شركة "ليبان بوست" التي لم تدفع إلى الدولة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022 سوى 300 ألف دولار أميركي من أرباحها الّتي تفوق ملايين الدولارات، لاسيما انها تستخدم أملاكَ ومكاتب الدٌولة مجّانا، علمًا أنّ عقدها قد انتهى في العام 2022 وكان مقرّرًا إجراء تلزيم ومناقصة جديدة وبشروط جديدة لمصلحة الدولة، وقد تم تجديد العقد بشروطه القديمة ومن دون مناقصة".

وطالب "العهد والحكومة الجديدة وقف تلزيم معاملات المواطنين لشركة "ليبان بوست"فورًا، رحمةً بالمواطنين وبجيوبهم الفارغة نتيجة سرقة ودائعهم في المصارف".