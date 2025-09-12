اعتبر رئيس حزب "الحركة اللبنانية" المحامي نبيل مشنتف في بيان، أن "الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر هو انتهاك لسيادتها وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية"،

وقال: "إنها دولة مُحِبّة للسلام وتنفذه بالتقريب بين اسرائيل وحركة حماس من أجل السلام في الشرق الأوسط. أهكذا تكافأ؟".

أضاف: "لقطر فضل كبير على لبنان لأنها قدمت المساعدات العديدة من مالية وعسكرية للجيش اللبناني، وقدمت 162 آلية عسكرية ومواد غذائية وطبيّة للبنان. لذلك ونحن اذ ندين هذا الاعتداء، نطلب من الأمم المتحدة والدول المحبّة للسلام وضع حد لهذه الاعتداءات لأنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".