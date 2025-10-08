صدر عن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ،البيان الاتي:

"تفضّل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بزيارة مجلس الخدمة المدنية، صباح يوم الجمعة الواقع فيه ٣-١٠-٢٠٢٥، حيث استقبلته الرئيسة نسرين مشموشي، وأطلعته على أوضاع المجلس، ثمّ جال فخامته على الوحدات الإدارية متفقداً سير العمل فيها.

شدّد فخامة الرئيس خلال هذه الزيارة على دعمه الكامل لعمل مجلس الخدمة المدنية، منوّهاً بموقعه الرقابي المحوري في تعزيز الإدارة العامة وتفعيل عملها، بما يؤول إلى تحقيق الصالح العام، ومشدّداً على أهمية الالتزام بالحياد والنزاهة والشفافية في الاضطلاع بالأعمال المنوطة به.

وبهذه المناسبة، تتقدّم رئيسة مجلس الخدمة المدنية، باسمها وباسم جميع العاملين في المجلس بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على زيارته الكريمة، وما تلطّف به من دعم لعمل المجلس شكّل حافزاً لمزيد من العطاء والالتزام بموجبات الخدمة العامة".