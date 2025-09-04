يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكّل سحب وضباب على الجبال مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محليّ.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الخميس:

-الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج ٨٠ (يرتفع شمالا)سم وحرارة سطح المياه ٣٠

الجمعة: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

السبت: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س