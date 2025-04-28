Apr 28, 2025 5:59 PMClock
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مشغل الكهرباء البرتغالي: عودة شبكة الكهرباء إلى حالتها الطبيعية قد تستغرق نحو أسبوع

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