أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(MEHE) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مشروعًا جديدًا لدعم قطاع التعليم الرسمي في لبنان. وينفّذ هذا المشروع من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS تم ذلك في لقاء عقد في وزارة التربية في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، والسفير الياباني في لبنان السيد ماجوشيماسايوكي ، والسيد محمد عثمان أكرم الممثل والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان، والسيد شينغو موريهاتا، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في عمّان، والأستاذ فادي يرق مدير عام التربية ، والأستاذ نبيل بزي مدير البرامج في منظمة UNOPS في بيروت ورؤساء الوحدات في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء .

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، يليه النشيد الوطني الياباني، من ثم تحدثت منسقة المشروع المستشارة التربوبة د .رامونا الدنف فقالت :يهدف المشروع الحالي إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لمديري المدارس اللبنانية ، وتطوير خطط تحسين المدارس SIP نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة اليابان، ولوكالة JICA، ولمكتب UNOPS، على دعمهم القيّم وتعاونهم المثمر في إنجاح هذا المشروع" ، من ثم كانت كلمة للمدير العام للتربية الأستاذ "فادي يرق" : ان هذا المشروع يهدف الى دعم وتطوير قطاع التعليم الرسمي في لبنان، وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات في القطاع التعليمي عبر تمكين مديري ومديرات المدارس اللبنانية من مهارات القيادة الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، والتقييم الذاتي، وسيسهم ايضا في تحسين الرؤية والرسالة التربوية، وتطوير طرق التدريس .

واختتم كلمته بالشكر لجايكا وشريكتها UNOPS. من ثم كانت كلمة للسيد محمد عثمان أكرم، الممثل والمدير الإقليمي لمكتبUNOPS في عمّان : يهدف المشروع إلى الإسهام في توفير بيئة تعليمية أفضل وأكثر إشراقًا لأطفال لبنان وجيله القادم." بعدها شكر السيد شينغو موريهاتا، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في الأردن، وزارة التربية والتعليم العالي على تعاونها الطويل، وقال: "هذا المشروع لا يستجيب فقط للاحتياجات الملحة للمدارس المتأثرة بالأزمات، بل يمكّن أيضاً مديري المدارس والمجتمعات المدرسية من قيادة عملية تطويرهم الذاتي عبر الإدارة المدرسية المبنية على خطة تطوير المدرسة (SIP).

من ثم كانت كلمة لسفير اليابان ماسايوكي ماجوشي، الذي اكد أن "اليابان تعتبر أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان هو ركيزة أساسية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، واستثمار محوري في شبابه ومستقبله. وتأتي هذه المبادرة من JICA كجزء من دعمنا المتواصل لضمان حصول الطلاب في لبنان على بيئة تعليمية محفّزة تتيح لهم تحقيق كامل إمكاناتهم."

بعد ذلك تحدثت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عن امتنان وزارة التربية لمسار التعاون مع جايكا وخصوصا في البرنامج SIP الذي يتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء القدرات القيادية للتطوير المنطلق من المدرسة كاولوية في خطة الوزارة للنهوض. وبينت ان لبنان يملك العديد من التجارب المنبثقة من الأبحاث والبرامج التدريبية السابقة التي تناولت القيادة المنطلقة من المدرسة. ووعدت بانها ستدعم تنفيذ هذا المشروع بنجاح كفرصة لتفعيل وتسريع الوصول للاهداف التطويرية المرجوة، وشكرت في كلمتها السفير الياباني وجايكا على دعمهم المستمر لوزارة التربية والتعليم العالي . من ثم كانت هناك مداخلة للسيدة زينا خلف منسقة مكتب جايكا عرضت في خلالها تفاصيل المشروع الذي يبدأ من تموز 2025 وينتهي بشهر آذار 2026 و يتألف من ثلاثة مكونات : المكون الأول برنامج الـتأهيل والترميم لعدد من المدارس ، والمكون الثاني برنامج تأهيل المدراس بأثاث ومعدات مدرسية ، والمكون الثالث خطة التطوير المدرسي على ان تبلغ كلفة المنحة الاجمالية حوالي مليون ومئتي الف دولار أميركي .