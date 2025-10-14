المركزية - أكد "مشروع وطن الانسان" أنّ "مؤتمر شرم الشّيخ حول غزة، وما رافقه من إشارات دوليّة وإقليميّة، يؤكّد بوضوح أنّ الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة عنوانها الذّكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، التطوّر، والإنسان".

أضاف في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد انتهت سياسة المحاور التقليديّة إلى غير رجعة، والعالم يتقدّم بسرعة نحو معادلات مختلفة تمامًا".

وختم: "المطلوب من لبنان اليوم، ليس مجرّد مواكبة التطوّرات، بل الإسراع في الالتحاق بركب الحلول. فالأكيد أنٌنا لم نعد نملك ترف المماطلة وتدوير الزوايا".