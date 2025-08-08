أكدت مصادر الثنائي الشيعي لقناة "الجديد" أن الوزراء الشيعة سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل، واضعة حدًا للتكهنات حول مقاطعتهم أو نيتهم الاستقالة. وأوضحت المصادر أن خيار الاستقالة غير مطروح حاليًا، فيما الأولوية ستكون لتسيير شؤون المواطنين والتعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة، التي ستُشكّل محور الجلسات الحكومية المقررة حتى نهاية آب الجاري.

وأضافت المعلومات، أن لا قرار رسمي من الثنائي بالتصعيد إذ لم تصدر لا دعوات رسمية ولا بيانات للتظاهر أو حتى مواقف تصعيدية لنواب الحزب.

وبحسب المعلومات، فإن الوزراء الشيعة سيحرصون على حضور الجلسات والمساهمة في تمرير البنود التي تصبّ في مصلحة الناس، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتشير المعطيات إلى توافق ضمني بين المكونات السياسية على تحييد الملفات الخلافية، والتركيز على جدول أعمال يخلو من القضايا السياسية الشائكة، وذلك بهدف تفادي أي توترات إضافية تعيق عمل الحكومة في هذه المرحلة الحساسة.

ويأتي هذا الموقف ليمنح الحكومة هامشًا من الاستقرار النسبي، يمكن استثماره لمعالجة بعض التحديات الآنية، من تأمين الكهرباء والدواء، إلى دعم مؤسسات الدولة التي تواجه خطر الشلل.