Jul 24, 2025 9:32 AMClock
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مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان في أجواء مدينة النبطية، زبدين، كفرجوز والجوار

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