أبرز الأحداث
مسيّرة اسرائيلية تحلّق فوق العاقبية والبيسارية والزهراني والجوار وبشكل مكثف على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي لا سيما فوق مدينة صور ومحيطها

