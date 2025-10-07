Oct 7, 2025 2:08 PMClock
مسيّرة اسرائيلية استهدفت عمالاً يرممون العين التراثي في بلدة عديسة بقنبلتين صوتيتين من دون وقوع إصابات

