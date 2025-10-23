4:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على محيط بلدة كفرشوبا جنوب لبنان واندلاع حرائق في عيتا الشعب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o