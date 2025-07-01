Jul 1, 2025 10:32 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أنباء عن إصابة مواطن جراء استهدافه بقنبلة صوتية من محلقة إسرائيلية في بلدة كفركلا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o