Apr 26, 2025 7:53 AMClock
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مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ

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