مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة على مزرعة هورا الواقعة ما بين بلدتي ديرميماس وكفركلا مما تسبب باندلاع حريق في المزرعة

