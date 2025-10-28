Oct 28, 2025 7:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسيّرات إسرائيلية تطلق النار في اتجاه شرق مدينة غزة ونتنياهو ينسق مع أميركا قرار توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o