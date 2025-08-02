Aug 2, 2025 2:46 PMClock
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مسيّرات إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق المروانية، زفتا، تفاحتا، مصيلح والنميرية

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