Jun 27, 2025 10:35 AMClock
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مسيرة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بجانب آليتين في بلدة راميا أثناء قيامهما بتحميل خردة حديد من دون تسجيل إصابات

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