Jun 27, 2025 11:07 AMClock
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مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية الى جانب آليتين لتحميل خردة حديد في بلدة راميا ولا اصابات

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