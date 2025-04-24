Apr 24, 2025 5:36 PMClock
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مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل ما أدى إلى إصابة المسعف في كشافة الرسالة الإسلامية أسامة فرحات

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