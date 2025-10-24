Oct 24, 2025 6:04 PMClock
أبرز الأحداث
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة وادي العصافير عند أطراف مدينة الخيام

