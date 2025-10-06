Oct 6, 2025 3:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسيرة اسرائئيلية ألقت قنبلة حارقة على منطقة هورا في أطراف بلدة كفركلا مما أدى الى اندلاع حريق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o