Apr 3, 2025 7:19 PMClock
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مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز 900 تحلق على علو منخفض فوق أجواء عدد من البلدات الجنوبية

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