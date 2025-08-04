Aug 4, 2025 2:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات عن سقوط إصابات جراء غارة من مسيّرة استهدفت حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o