Apr 13, 2025 7:25 PMClock
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مسيرة إسرائيلية ترمي قنبلة صوتية في اتجاه أحد المواطنين في بلدة محيبيب من دون وقوع إصابات

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