Apr 17, 2025 7:38 PMClock
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مسيرة إسرائيلية القت ٣ قنابل في بلدة محيبيب على بيوت جاهزة دون وقوع إصابات وعملية تمشيط للجيش من موقع الرمثا في اتجاه مزرعة بسطرة وأطراف كفرشوبا

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