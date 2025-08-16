4:55 PMClock
أبرز الأحداث
مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة باتجاه خراج بلدة شيحين في قضاء صور ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة وعملت فرق الدفاع المدني على السيطرة على النيران وإخمادها

