مسيرات حاشدة لدراجات نارية وسيارات تحمل أعلام حركة أمل حزب الله تجوب النبطية وتبث عبر مكبرات الصوت الاناشيد والمتظاهرون يرددون هتافات منددة بالحكومة ومؤيدة للمقاومة

