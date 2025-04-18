أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي والشرقي في صور وقرى بنت جبيل الحدودية، يوم الجمعة العظيمة برفع الصلوات وإقامة رتب صلب ودفن المسيح في الكنائس والكاتدرائيات، وقرعت الاجراس حزنا على المصلوب.

ففي كاتدرائية القديس توما للروم الملكيين الكاثوليك، ترأس المتروبوليت جورج اسكندر رتبة دفن السيد المسيح، وتليت الصلوات والانجيل، عاونه الابوان بشارة كتورة وريشارد فرعون بحضور حشد من المؤمنين. وألقى عظة تناول فيها معاني يوم الجمعة العظيمة في حياة المسيحية، ودعا الى "العودة للمسيح الذي وهبنا الحياة لنحيا". وأقيم زياح داخل الكنيسة وحمل نعش السيد المسيح على الاكف وتبارك منه المشاركون وساروا فيه في باحة الكنيسة وسط قرع الاجراس حزنا على السيد المسيح.

وفي كنيسة سيدة البحار، ترأس رئيس أساقفة صور للموارنة المطران شربل عبد الله الصلوات ورتبة صلب ودفن السيد المسيح، عاونه الاب يعقوب صعب، بحضور حشد من المؤمنين. وبعد رتبة الدفن، تناول عبد الله معاناة ومأساة وعذاب المسيح "الذي سار على درب الجلجلة حاملا الصليب، ليكون عنوانا للتضحية والمحبة والسلام". بعدها اقيم زياح في ازقة واحياء المدينة القديمة، وحمل نعش المسيح على الاكف، ليتبارك منه الاهالي وسط التراتيل الدينية وقرع الاجراس حزنا على المصلوب.

وفي كاتدرائية القديس توما للروم الارثوذكس ترأس راعي الأبرشية الاب نقولا باسيلا رتبة دفن السيد المسيح، وتليت الصلوات والانجيل، عاونه عدد من الآباء بحضور حشد من المؤمنين. وامل من الله بشفاعة السيدة مريم ان تنتهي آلام اللبنانيين ولبنان ليعم الاستقرار والامن والسلام. بعدها اقيم زياح.

وأقيمت الاحتفالات بيوم الجمعة العظيمة في قرى علما آلشعب ورميش ويارون ودبل وعين ابل والقوزح.