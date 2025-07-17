Jul 17, 2025 7:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسلحون يحتجزون أكثر من ألف مدني من البدو في بلدة شهبا بالسويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o