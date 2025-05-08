May 8, 2025 4:39 PMClock
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مسلحون من حماس يخرجون من نفق ويطلقون صواريخ واشتباكات عنيفة وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين

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