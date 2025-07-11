المركزية - زار النائب شربل مسعد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مدير ثانوية لبعا الياس المندلق، حيث تم التداول في عدد من القضايا التربوية التي تهم منطقة جزين.

وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب مسعد، بانه خلال اللقاء، قدم النائب مسعد طلباً رسمياً لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في منطقة جزين، مشدداً على" أهمية هذا المشروع في دعم التعليم العالي، وتوفير الفرص الأكاديمية لأبناء المنطقة، مما يساهم في تعزيز التنمية المحلية والحد من هجرة الطلاب إلى مناطق بعيدة".

وأبدت الوزيرة كرامي اهتمامها بالطرح، مؤكدة" حرصها على تعزيز التعليم الرسمي والجامعي في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تحقيق العدالة التعليمية".