المركزية - دان النائب شربل مسعد في بيان، "بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي وليد عبود"، معتبرًا أنّ "الاختلاف في السياسة والآراء لا يمكن أن يتحوّل إلى تهديد بالقتل أو مسّ بالكرامة الإنسانية".

وشدّد على أنّ "هذه الأساليب الغريبة عن ثقافتنا الوطنية لا تهدّد فقط حرية الرأي والتعبير، بل تضرب أسس الديموقراطية"، محذرًا من "وجود طابور خامس يسعى إلى استغلال الخلافات الداخلية وزرع الفتنة بين اللبنانيين عبر بثّ التهديد والخوف".

وأكد أنّ "حماية حرية الكلمة هي واجب وطني"، داعيًا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرّك الفوري لملاحقة كل من يقف خلف هذه التهديدات وكشف خلفياتها، حفاظًا على هيبة الدولة وعلى استقرار المجتمع".