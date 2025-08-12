المركزية - دان النائب شربل مسعد، في بيان، "العمل الجبان المتمثّل بتكسير تمثال السيدة العذراء مريم في بلدة قتالة الجزينية"، معتبرا "أن هذا الاعتداء يمس بالرموز الدينية والمقدسات ويستفز مشاعر المؤمنين".

ودعا مسعد الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "التحرك الفوري والجدّي لكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم"، مؤكدا "أن المس بالمقدسات هو تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية، ويستوجب موقفا حازما من جميع المعنيين".

كما شدد على "أن التعايش والاحترام المتبادل بين أبناء المنطقة سيبقيان أقوى من أي محاولة لبث الفتنة أو إثارة النعرات".