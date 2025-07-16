Jul 16, 2025 12:17 PMClock
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مسعد: لا يمكن أن تبنى دولة قانون بوجود سلاح خارجي لكنّنا ندعو إلى الحوار ولا نريد فتنة بل دولة قويّة ولا سيادة في ظلّ تدخّلات خارجيّة

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