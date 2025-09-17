استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، النائب د. شربل مسعد الذي عبر عن تضامنه و أعرب عن تقديره ل"المواقف الوطنية الثابتة التي يجسّدها سعد، والخطاب الجامع والعابر للطوائف الذي يعبّر عنه".

وأشاد مسعد ب"التضحيات الجسام التي سطّرها هذا البيت عبر تاريخه دفاعاً عن القضايا الوطنية والحقوق الشعبية"، مؤكداً أنّ "هذه المسيرة تشكّل نموذجاً للنضال الوطني الصادق، ومدرسة في الثبات والالتزام بقضايا الوطن والناس".

وختم مسعد ب"التشديد على أنّ التعاون والتكامل مع النائب سعد سيستمر، دفاعاً عن القيم الوطنية والحقوق العادلة لجميع اللبنانيين".