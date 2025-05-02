المركزية - قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مهم لأنه كرس بوضوح حصر السلاح في يد الدولة، وأن على الجيش القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب نهر الليطاني.

واعتبر خلال حديث للجزيرة أن أزمة الحرب في السودان تمثّل "أكبر مأساة إنسانية في إفريقيا والعالم"، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد أن أزمة السودان تتصدر أجندة إدارة ترامب، مضيفًا أن الأخيرة "ستبدأ قريبًا مساعي دبلوماسية للتعامل مع الأزمة والمساهمة في احتوائها".