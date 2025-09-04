إستقبل النائب شربل مسعد، في دارته في المجيدل، سفير الجزائر لدى لبنان السيد كمال بوشامة والوفد المرافق في لقاء ودي غلبت عليه روح الأخوّة العربية.

وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل توطيد التعاون بين البلدين، خصوصًا على المستويات الثقافية والاقتصادية والإنسانية.

وأعرب النائب مسعد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والجزائر، مشيدًا بمواقف الجزائر الداعمة للبنان في أزماته، ومؤكدًا أن "ما يربط الشعبين الشقيقين هو أكثر من ديبلوماسية، بل هو وجدان مشترك وتاريخ من التضامن".

بدوره شدّد السفير بوشامة على حرص الجزائر على أن تبقى إلى جانب لبنان، معتبرًا أنّ "ما يجمع الشعبين من قيم النضال والحرية والأصالة يجعل التعاون بينهما واجبًا وأمانة للمستقبل".

