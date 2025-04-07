Apr 7, 2025 11:16 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ويطردونهم من أراضيهم الزراعية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o