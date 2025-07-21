Jul 21, 2025 9:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مستشفيا الأقصى والعودة: 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o