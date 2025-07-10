Jul 10, 2025 9:07 AMClock
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مستشفيات غزة: 24 شهيدا أغلبهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم

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