Apr 28, 2025 9:24 AMClock
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مستشار خامنئي ردا على نتنياهو: تبعات أي تدمير محتمل لمفاعلاتنا النووية لا يمكن تصورها

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