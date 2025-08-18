Aug 18, 2025 6:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مستشار خامنئي: الحرب مع إسرائيل قد تندلع في أي لحظة وأفضل دفاع هو الهجوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o