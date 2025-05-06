May 6, 2025 11:43 AMClock
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مستشار خامنئي: الجبهة التي تمتد من لبنان وغزة إلى العراق وصنعاء تمتلك زمام المبادرة حاليًّا

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