Jun 29, 2025 9:17 PMClock
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مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني عن قصف منشأة فوردو النووية: "دعهم يفرحوا.. ولن أقول أكثر من ذلك"

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