May 3, 2025 11:01 AMClock
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مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات مع واشنطن قد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل والأمر يعتمد على عقلانية الطرف المقابل

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