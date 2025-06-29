Jun 29, 2025 8:35 PMClock
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مستشار المرشد الإيراني: إسرائيل هاجمت اجتماعا لمجلس أمننا القومي لتصفية كبار مسؤولينا ثم المرشد لكنها فشلت

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