May 1, 2025 3:49 PMClock
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مستشار الأمن القومي الأميركي لـ "فوكس نيوز": على إيران أن تفهم أن ترامب يريد السلام ومستعد لإبرام صفقة

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