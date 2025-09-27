11:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مساعد الرئيس الروسي: قد يكون ترامب يجاري قادة مختلفين بالإدلاء بتصريحات عن بوتين على هامش الجمعية العامة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o